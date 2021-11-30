Суд над Саакашвілі перенесли на місяць

Суд у справі українського посадовця, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі відклали до 23 грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією та прихильниками екс-президента, повідомляє Радіо Свобода.

Саакашвілі, якого 29 листопада вперше після затримання доправили до суду, заявив на засіданні, що під час перебування під вартою його катували. Під час виступу зі скляної камери в залі суду він відмовився визнавати повноваження прокуратури.

«Весь світ вражений тим, що я звертаюся до вас через цю скляну стіну замість того, щоб вільно пересуватися створеною мною країною» , – сказав Саакашвілі.

«Всі знають, що я не повинен сидіти у в’язниці, тому що всі звинувачення проти мене сфабриковані та політично мотивовані» , – додав він.

У якийсь момент Саакашвілі перейшов на англійську мову, сказавши, що звертається до «міжнародних партнерів Грузії», і звинуватив владу у катуванні.

«Мене катували, зі мною нелюдськи поводилися, били, принижували» , – сказав Саакашвілі.

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