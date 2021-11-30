Глава ВООЗ закликав укласти нову угоду щодо пандемій

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус закликав якнайшвидше узгодити міжнародний договір для запобігання пандеміям у майбутньому, повідомляє Deutsche Welle.

"Все це повториться, якщо ви, представники всіх країн світу, не об'єднаєтеся і не скажете в один голос: "Більше ніколи!" , - сказав Гебрейєсус про ситуацію з пандемією коронавірусу SARS-CoV-2, виступаючи на відкритті спеціальної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у Женеві в понеділок.

"Настав час подолати цю пандемію та залишити спадщину наступним поколінням" , - зазначив голова ВООЗ, якого цитує інформагентство AFP.

За його словами, поява нового варіанта коронавірусу – "омікрон" – свідчить про те, що пандемія ще не закінчилася.

"От чому миру потрібна нова угода" , - сказав він.

Проміжна доповідь, як очікується, буде підготовлена до щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я у травні 2023 року. Остаточний результат роботи має бути поданий на розгляд у травні 2024 року.