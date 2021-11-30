Назван незвичайний симптом раку крові

За даними медиків, симптоми раку крові з'являються повільно, а в деяких вони зовсім можуть бути відсутніми. Синці на шкірі можуть свідчити про розвиток раку крові, повідомляє Лента.Ру.

Рак крові, білокрів'я, лейкемія або лейкоз - цими назвами визначається різновид злоякісної пухлини, що вражає кістковий мозок і характеризується високою швидкістю метастазування. Захворювання в більшості випадків діагностується у людей похилого віку і у дітей. Виникає пухлина у кістковому мозку внаслідок заміни нормальних кровотворних клітин злоякісними. Це спричиняє порушення нормального функціонування системи кровотворення. Організм перестає виробляти у необхідній для життєдіяльності кількості тромбоцити, лейкоцити та еритроцити, виробляючи замість них білі кров'яні тільця.

"Спочатку вони виглядають як червоні плями, які згодом змінюють колір, темніють і часто починають хворіти. Їх складніше виявити на темній шкірі" , - повідомили лікарі.

Серед інших симптомів раку крові медики назвали незрозумілу втрату ваги, шишки на тілі, задишку, нічну пітливість, блідість, появу тяжких інфекцій, пропасницю, висип чи свербіж, а також біль у кістках та суглобах.