США зміцнять військові об'єкти в Австралії

Міністерство оборони США має намір зміцнювати інфраструктуру своєї авіабази на Гуамі та об'єктів Австралії, щоб мати можливість більш ефективно протистояти Китаю, повідомляє ТАСС.

За даними The Wall Street Journal, американські військові не планують будь-якої радикальної передислокації своїх військ.

У понеділок у Пентагоні заявили, що Вашингтон за підсумками проведеного огляду розставлення ЗС США у світі має намір, окрім іншого, активізувати взаємодію з Австралією у військовій сфері.

В.о. помічника заступника міністра оборони США з політичних питань Мара Карлін зокрема зазначила, що в Австралії буде здійснено нове розгортання винищувачів та бомбардувальників, навчання сухопутних сил, розширення логістичної співпраці.