Десятки тисяч кримчан залишилися без світла через штормовий вітер

Ввечері 29 листопада без світла в окупованому Криму залишилися від 37 до 56 тисяч осіб. Про це інформували російські ЗМІ та місцеві мешканці, повідомляє Укрiнформ.

Сильні шквали призвели до перебоїв з електрикою. Окупанти повідомили, що найбільше постраждало місто Сімферополь, а також Сімферопольський район. Про проблеми з електропостачанням повідомили й в Алуштинському регіоні та Бахчисарайському районах.

Ближче до вечора пориви вітру відносно вщухли, але натомість посилився дощ. Через негоду на півострові попадало багато конструкцій та дерев, деякі – на припарковані поруч автомобілі. За словами очевидців, одне з дерев звалилося на "будинок Черчіля" в окупованій Ялті.

За даними російських журналістів, шість людей у Кримському півострові отримали травми через сильний вітер, зокрема четверо з них зазнали травм у Ялті.

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