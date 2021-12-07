Графік підвищення пенсій в Україні на 2022 рік

На українців з грудня 2021 року до кінця 2022-го чекає сім підвищень пенсій. При цьому для всіх пенсіонерів виплати зростатимуть далеко не щоразу. Після підвищення мінімальні виплати для 65-річних так і не почнуть покривати навіть базових потреб, повідомляє Обозреватель.

Графік підвищення пенсій на найближчий рік

Грудень-2021

Перерахунок пенсій торкнеться одразу п'яти категорій:

тих, хто одержує максимальну виплату;

тих, хто одержує мінімальну виплату;

тих, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг 65-річчя;

тих, хто має доплату за стаж понад норму;

тих, хто досяг віку від 75 до 80 років.

Таке підвищення вже передбачено бюджетом ПФУ на 2021 рік. Близько 890 тис. українців (від 75 до 80 років) отримають у середньому по 400 грн. Мінімальна пенсія збільшиться з 1854 до 1934 грн., а максимальна – з 18540 до 19340 грн. Надбавка за стаж понад норму – з 18,54 до 19,34 грн за кожен додатковий рік.

А якщо українець досяг 65-річчя та виконав вимоги до стажу, зараз він не може отримувати менше 2400 грн, а за новими правилами – менше 2600 грн. Ця цифра не покриває навіть витрати на найнеобхідніші продукти та товари першої необхідності.

Січень-2022

Під підвищення потрапляють дві категорії:

"чорнобильці";

жінки, які народилися 1962 року.

Підвищення виплат "чорнобильцям" передбачено законом №1584-IX. Учасники ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, які отримали інвалідність, становитимуть не менше:

6000 грн. для першої групи;

4800 грн. для другої групи;

3700 грн. для третьої групи.

Також з 1 січня планується зростання пенсій за віком для жінок, які народилися 1962 р. Підвищення становитиме 9%.

Березень-2022

З 1 березня пройде щорічна індексація пенсій. Перерахунок буде індивідуальним, а сума підвищення буде прив'язана до інфляції та зростання середньої зарплати в країні.

У 2022 році під індексацію знову потраплять деякі категорії пенсіонерів, яких виключили із цієї програми підвищення у 2017 році. Йдеться про чиновників, науковців, військових тощо.

Також пройде індексація надбавок, які виплачуються за вік: пенсіонери віком від 80 років отримуватимуть по 500 грн на місяць, пенсіонери 75-80 років – по 400 грн.

Квітень-2022

З 1 квітня перераховуватимуть виплати працюючим пенсіонерам. Ця індексація також буде індивідуальною. Враховуватимуться отриманий стаж та поточна зарплата пенсіонера.

Липень-2022

Мінімальні та максимальні пенсії підвищаться через зростання прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія збільшиться з 1934 до 2027 грн, а максимальна – з 19340 до 20270 грн. Також зростуть і пенсійні надбавки, пов'язані з показником прожиткового мінімуму.

Жовтень-2022

Запроваджуються нові доплати до пенсій для людей похилого віку. Програма додаткових виплат розшириться на пенсіонерів 70-75 років.

Вони отримають по 300 грн доплати на місяць. А за наявності 30 років стажу для жінок та 35 для чоловіків мінімальна пенсія для таких одержувачів не зможе бути меншою за 3000 грн.

Грудень-2022

На цей місяць заплановано ще одне підвищення мінімальних та максимальних пенсій. Мінімальна пенсія збільшиться з 2027 до 2093 грн, а максимальна – з 20270 до 20930 грн.

Для непрацюючих пенсіонерів віком 60-70 років за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 – для чоловіків) буде встановлено мінімальну пенсію у розмірі 2 500 грн. А якщо буде стаж 20-30 років у жінок та 25-35 років у чоловіків, виплата становитиме від 2093 грн до 2500 грн.