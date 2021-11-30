В ОРДЛО снова создавали препятствия для ОБСЕ

Бойовики російських збройних формувань РФ в черговий раз не пропустили патрулі СММ ОБСЄ через лінію зіткнення поблизу Станиці Луганської, Золотого та Молодіжного у Луганській області, повідомляє Укрінформ.

"Уранці 29 листопада в Луганській області збройні формування не пропустили 3 патрулі СММ у напрямку підконтрольних урядові районах. Усі патрулі прямували з непідконтрольних урядові районів" , - йдеться в опублікованому на сайті Організації з безпеки та співробітництва у Європі оперативному звіті CММ ОБСЄ № 32/2021.

Перша відмова в доступі сталася о 09:06 на блокпості збройних формувань РФ біля південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська). Другу заборону зафіксовано о 10:15 на блокпості російських збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська). Третій випадок відмови стався о 10:58 на блокпості російських окупаційних військ на автошляху Т0504, орієнтовно за 1,5 км на південний захід від н. п. Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на північний захід від Луганська).

"У першому випадку члени збройних формувань послались на "міркування безпеки для СММ", у другому — на "відсутність дозволу" від осіб, яким належить фактичний контроль у непідконтрольних урядові районах Луганської області, а у третьому — на "накази від своїх командирів" , - повідомили в СММ.

У Місії констатували, що такі заборони "не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення Місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи".