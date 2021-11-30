Курс валют НБУ на 30 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 29 листопада досяг рівня 27.17 за 1 долар.

Курс євро зріс на 7 коп. до 30.65 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 4 коп. до 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 6 коп. до 36.21 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 9 коп. до 29.36 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 6.53 за 1 польський злотий.