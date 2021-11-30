Курс валют НБУ на 30 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 29 листопада досяг рівня 27.17 за 1 долар.
Курс євро зріс на 7 коп. до 30.65 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 4 коп. до 3.64 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 6 коп. до 36.21 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 9 коп. до 29.36 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 6.53 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.173 900
|EUR
|Євро
|30.648 100
|RUB
|рубль
|0.364 390
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.214 700
|CHF
|Швейцарський франк
|29.362 900
|PLN
|Польський злотий
|6.529 200