Росія випробувала гіперзвукову ракету "Циркон"

Військовий флот РФ виконав пробний пуск гіперзвукової ракети “Циркон”. Про це заявили в міністерстві оборони Росії, повідомляє Укрінформ.

“Екіпаж фрегату Північного флоту “Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков” в рамках завершення циклу випробувань гіперзвукового ракетного озброєння виконав чергову стрільбу ракетою “Циркон” , - йдеться на сторінці відомства у мережі Фейсбук.

Зазначається, що пуск було виконано з акваторії Білого моря по морській мішені, яка перебувала на відстані більше ніж 400 км.