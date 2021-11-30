Росія випробувала гіперзвукову ракету "Циркон"
Військовий флот РФ виконав пробний пуск гіперзвукової ракети “Циркон”. Про це заявили в міністерстві оборони Росії, повідомляє Укрінформ.
“Екіпаж фрегату Північного флоту “Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков” в рамках завершення циклу випробувань гіперзвукового ракетного озброєння виконав чергову стрільбу ракетою “Циркон”, - йдеться на сторінці відомства у мережі Фейсбук.
Зазначається, що пуск було виконано з акваторії Білого моря по морській мішені, яка перебувала на відстані більше ніж 400 км.
“За даними об’єктивного контролю, політ гіперзвукової ракети відповідав уведеним параметрам. Стрільба з борту фрегата “Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков” визнана успішною, ціль вражена”, - наголосили у Міноборони.