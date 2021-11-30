Ліра, злотий та гривня: по всьому світу знецінюються гроші

Минулого тижня увагу світових ЗМІ привернула турецька ліра, яка впала після рішення президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана знизити ключову ставку місцевого центробанку, повідомляє UBR.

Однак, хоч і не на такий високий рівень, але останнім часом у принципі простежується тенденція щодо падіння вартості національних валют по відношенню до долара. Журналісти вирішили дізнатися в експертів причини цього явища, а також оцінити, чи воно не є провісником глобальної фінансової кризи.

Послаблення нацвалют до долара – світова тенденція

Починаючи з 15 листопада, курс турецької ліри до долара значно прискорив темпи падіння. Якщо раніше за одну одиницю головної світової валюти давали трохи більше ніж 10 лір, то до 18 листопада – вже 11 лір.

Попри цю тенденцію і незважаючи на посилення інфляції, центробанк Туреччини 18 листопада ухвалив рішення знизити ключову ставку до 15%. Через кілька днів після цього ліра подешевшала до позначки 12,82, хоча згодом дещо зміцнилася – у п'ятницю, 26 листопада, за один долар давали 12,43 ліри (дані інформаційно-аналітичного агентства Morningstar). При цьому ще в березні турецька нацвалюта торгувалася близько позначки 7,5 за долар.

Як би там не було, а національні валюти слабшають до долара і в інших країнах. Як розповідає фінансовий аналітик Василь Невмержицький, стосовно "американця" просів навіть євро – зараз за 1 долар дають €1,13, хоча ще у червні давали €1,22, а у жовтні – €1,16.

Останнім часом ціла низка нацвалют подешевшала до долара: болгарський лев, угорський форинт, норвезька крона, польський злотий.

"За останній час стався обвал цих валют від 3 до 10%" , - зазначає Невмержицький.

Так, у вересні за один долар давали 292 форинти, а 26 листопада – 326 форинтів. З кінця жовтня, коли норвезька крона котирувалася на рівні 8,33 за долар, вона подешевшала до позначки 9,04 крон/$. Польський злотий з 1 по 26 листопада просів на 18 копійок, і тепер його курс до американського долара становить 4,16 злотих.

Курс болгарського лева з наведених валют показує найменше, але стабільне зниження – з червня він подешевшав до долара на 1,5 стотинки (копійки) до 1,75 лев за долар.

Чому падають нацвалюти

На думку Невмержицького, це відбувається через посилення грошово-кредитної політики США. Також до факторів, що сприяють здешевленню місцевих валют, додалася політична напруженість між Європою та Білоруссю.

Екс-член Ради Нацбанку України Віталій Шапран також висловив думку, що місцеві валюти зазнали девальвації. Причина – у відпливі іноземних інвесторів із ринків країн, що розвиваються, у розвинені ринки.

Як зазначає експерт, спонукає інвесторів до цього загроза фондової кризи, пов'язана з ризиком банкрутств великих будівельних підприємств Китаю, яка почалася з боргів компанії Evergrande.

"Ті фінансові системи, які були слабші, вони першими відчули відтік нерезидентів зі своїх ринків" , - зазначив Шапран.

Минулого тижня до падіння ринків також привела інформація про новий, потенційно небезпечніший штам коронавірусу "омікрон", знайдений у ПАР. У результаті національна валюта країни, південноафриканський ренд, вперше за рік просіла по відношенню до долара нижче за позначку 16 одиниць/$.

У той же час сильні валюти – японська єна та швейцарський франк – поповнилися вкладеннями інвесторів та посилилися зі 115 до 113 єн/$ та з 0,94 до 0,92 франків/$.

Втім, чи збережеться девальваційна тенденція, надалі чималою мірою залежатиме від політики США, вважає Шапран.

"Зараз ми чекаємо зміни у відсотковій політиці Федрезерва і якщо вони почнуть підвищувати ставку, то ця тенденція посилиться. Якщо ставка залишиться незмінною, але ФРС згортатиме методи монетарного стимулювання, то це ще дозволить утримуватися на плаву ринкам, що розвиваються, таким як Туреччина, Росія, Індія, Китай" , – сказав Шапран.

На останньому засіданні, 2-3 листопада, ФРС зберіг ключову процентну ставку за федеральними кредитами в діапазоні 0-0,25% річних. Про плани розпочати у листопаді-грудні поступове згортання методів монетарного стимулювання економіки – тобто знизити обсяг викупу цінних паперів – ФРС оголошував у вересні.

Девальвація – не завжди погано. Що чекає на Україну

Українська нацвалюта почала слабшати з середини листопада і за цей час подешевшала до долара до 27,1 грн/$ з показника майже 26 грн, що був ще на початку місяця. Проте Віталій Шапран зазначає, що девальваційна тенденція в Україні поки що залишається слабкою.

Частково, каже експерт, це сталося завдяки підписанню оновленого меморандуму з МВФ – "є певна заслуга влади, що вони поквапилися напередодні можливої глобальної кризи" , визнає Шапран.

На його думку, український Мінфін та НБУ виявилися більш підготовленими до коливання ринків, ніж регулятори інших країн. Відсоткова політика, яку проводив Мінфін на первинному та вторинному ринку ОВДП, "відповідає тим ризикам, які були і залишаються в Україні" , вважає експерт.

З іншого боку, український ринок, на думку Шапрана, у принципі не дуже залежить від капіталу нерезидентів.

"У нас приватний ринок цінних паперів досить слабенький, він нерезидентів не приваблював. А на ринку ОВДП у серпні було близько 100 млрд грн інвестицій. Це невелика сума і я не бачу там обвального відтоку. Ніхто не розпродає папери, не кидається в паніці" , – зазначив екс-член Ради Нацбанку Шапран.

Якщо глобальна фондова криза посилиться, українська економіка не опиниться в першій десятці постраждалих від неї: незважаючи на падіння валютної виручки від металургів, гривню підтримають агровиробники.

"У нас хороший урожай і досить диверсифікований агроекспорт, що врівноважує ситуацію" , – наголосив Шапран.

Хоча шокова девальвація, що сталася з лірою, серйозно знижує доходи населення та його доступ до імпортних товарів, натомість невелике послаблення нацвалюти до долара позитивно позначається на експортерах, але майже не відображається на інфляції, вважають експерти.