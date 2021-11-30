5 найкращих міст для ведення бізнесу в Україні

Перед ти, як відкрити свій бізнес потрібно дізнатися, де це краще зробити. Адже дорогий брендовий магазин навряд чи матиме попит у маленькому містечку, а чергова кав'ярня у Києві може не витримати конкуренції, повідомляє Сьогодні.

Президент Асоціації платників податків України Григол Катамадзе стверджує, що Україна загалом поки що не може говорити про те, що вести бізнес у країні комфортно.

Проте, експерт зазначає, що в Україні все ж таки є окремі міста, де все-таки створюють невеликі оазиси для ведення бізнесу і, як не дивно, це зовсім не столиця.

"Я б не говорив про столицю України, місто Київ, оскільки це великий мегаполіс і тут зосереджено близько 40% усіх інвестицій в Україні. Я б назвав Чернігів, Харків, Дніпро, Львів та Чорноморськ", – каже Григол Катамадзе.

Чому саме ці міста?

За словами експерта, саме в Чернігові, Харкові, Дніпрі, Львові та Чорноморську малому та середньому бізнесу місцева влада створює максимально сприятливі умови для комфортного ведення справ.