ЄС за декілька років почне виробляти та використовувати водень

ЄС має намір упродовж кількох наступних років створити так звані водневі долини з повним циклом доданої вартості виробництва та використання водню у промисловості, на транспорті, для обігріву домогосподарств та для інших потреб.﻿ Про це в понеділок під час віртуальної промови на відкритті Європейського тижня водню заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

Повний текст її виступу оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

«Виробництво чистого водню посяде ключове місце у кліматично-нейтральній економіці майбутнього. З початку поточного року у світі були оголошені близько 200 водневих проєктів, 55 відсотків з яких припадає на Європу. Таку провідну позицію ЄС має намір зберігати й протягом наступних років. Європейський Союз першим у світі розпочав інвестувати у розробку нового покоління технологій електролізу, який розрахований на використання поновлювальної енергії. В результаті, Європа нині є лідером у патентуванні та у публікаціях щодо цієї технології» , - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що найбільші з існуючих електролізних установок вже працюють у Європі. Одна з них - в австрійському місті Лінз - виробляє зелену енергію для енергопостачання сталеливарного підприємства. Цей проєкт відбувся завдяки так званій Ініціативі паливних елементів і водню, яка отримала фінансування Євросоюзу. Відсьогодні на основі згаданої Ініціативи, за словами Президента Єврокомісії, утворено європейське Партнерство чистого водню, за участю Європейської Комісії, промисловості, дослідницьких та інноваційних установ, законодавців та урядовців країн-членів. Новостворене Партнерство дасть змогу вивести модель водневої економіки на новий якісний рівень.

Як наголосила Урсула фон дер Ляєн, поточна ситуація на ринку вуглецевих енергоносіїв та надвисокі ціни на газ лише підкреслюють актуальність та необхідність прискорення «зеленої» трансформації.

«Внаслідок поточного підвищення цін на газ, як ми бачимо, «зелений» водень нині може бути навіть дешевший за «сірий» водень (що виробляється з використанням вуглецевої енергії – ред.). Наша мета – знизити ціну водню до 1,8 євро за кілограм до 2030 року. І ця мета є досяжною. Ми маємо наростити виробництво водню, розвинути сфери його застосування, створити унікальне технологічне коло, де попит і пропозиція взаємно підживлюють одне одного, що спричиняє зниження цін» , - розповіла Президент Єврокомісії.

Вона наголосила, що метою ЄС є збільшити щорічний обсяг виробництва «зеленого» водню до 10 мільйонів тонн уже до 2030 року. Прикладом такого виробництва є енергетичний регіон Гронінген, що на Півночі Нідерландів. Цей регіон багатий на вітрову офшорну енергію, що використовується для двох потужних електролізних установок, що виробляють «зелений» водень. До кінця 2025 року у цьому регіоні буде створений повний енергетичний цикл водню, який використовуватиметься на виробництві, для громадського транспорту та для обігріву домівок, буде накопичуватися у підземних сховищах тощо. Ця програма створить у регіоні додатково 20 000 робочих місць.

Такі моделі, за словами Президента Єврокомісії, будуть створюватися по всьому Євросоюзу, від острова Майорка до прикордонних районів Італії, Словенії і Хорватії.