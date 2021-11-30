США посилюють засоби стримування Росії в Європі

Міністерство оборони США завершило роботу над Переглядом глобальних позицій (GPR), розпочату адміністрацією Байдена, за результатами якого, зокрема, прийнята концепція щодо посилення засобів стримування США проти Росії в Європі.Про це заявила в понеділок під час брифінгу в Пентагоні в.о. помічника заступника міністра оборони у політичних питаннях Мара Карлін, повідомляє Укрінформ.

«У Європі GPR посилює надійні засоби стримування США проти російської агресії та дає змогу силам НАТО діяти більш ефективно» ,- зауважила Карлін.

Вона зазначила, що зміни в політиці стримування проти Росії почали вноситися ще у 2014 році, коли РФ увійшла в Крим. Після цього було здійснено «кілька дійсно важливих змін», які посилили взаємодію США у сфері оборони по всій Європі.

«Ці проєкти мають сенс і ми хочемо їх продовжувати» , - підкреслила представниця Пентагону.

Карлін також зауважила, що адміністрація Байдена також зробила свій внесок у цей процес. Зокрема, в лютому президент Байден скасував скорочення 25 тисяч військових США в Німеччині, ініційоване попередньою адміністрацією. Крім того, у квітні міністр оборони США заявив, що в Німеччині з’являться нові військові утворення.