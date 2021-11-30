На Волині стався вибух газу в котельні школи

У Волинській області через вибух газу в котельні школи евакуювали 82 особи, з них 64 учні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"29 листопада об 11 год. 08 хв. на території загальноосвітньої школи с. Прохід Ратнівського району в одноповерховій будівлі котельні, що стоїть окремо (розміром 5х4 м), стався вибух газу без подальшого горіння, внаслідок чого зруйнована котельня. Жертв і постраждалих немає" , - йдеться у повідомленні ДСНС.

З будівлі школи проведено евакуацію 82 осіб з них 64 учні. Навчальний процес припинено. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки.