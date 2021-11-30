Що очікується на валютному ринку в останній робочий день листопада

Сьогодні – останній робочий день листопада. Більшість учасників торгів уже провела заплановані операції: експортери продали валюту, імпортери – купили її та сплатили контракти. Отже, їхня активність буде нижчою, ніж учора.

У районі обіду банки почнуть вирівнювати свої валютні позиції, купуючи та продаючи валюту, тому багато операцій буде починаючи з 12:00. Оскільки багато хто з них у листопаді взяли участь у спекулятивних операціях, їм доведеться добре постаратися, щоб встигнути виконати нормативи НБУ. Тому у першій половині торгової сесії очікується знижена активність, а ось починаючи з 12:00 можливі різкі коливання котирувань. Національний банк сьогодні буде напоготові і при перших натяках на зростання понад допустиме вийде з інтервенцією на продаж або оголосить покупку, якщо курс раптово різко йтиме вниз.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 27,22/27,30 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у оптових обмінниках Києва у понеділок подорожчав ще на 5 копійок. Зранку його почали продавати за 27,25-27,27 гривень. До 11-ї години цінник ненадовго опустили до 27,23-27,24 гривень, але до обіду майже скрізь, де долар був дешевшим, його розкупили, і оператори валютного ринку були змушені знову підняти ціну. До вечора дешевше 27,29-27,30 гривень велику партію долара купити було вкрай складно. Сьогодні продаж у Києві стартує з 27,30 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників.

Євро на ринку FOREX у понеділок опустився до позначки 1,1256 долара, трохи скоригувавшись після різкого зростання минулої п'ятниці. Вранці вівторка євро торгується у вузькому діапазоні 1,1283-1,1303 доларів. Готівковий євро в понеділок продавали здебільшого в межах 30,70-30,75 гривень, хоча періодично з'являлися пропозиції по 30,77-30,80 гривень. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,77-30,80 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні – в останній день місяця – рівноймовірні як зростання, так і зниження цінника на євро.

Російський рубль у понеділок зміцнився з 75,20 до 74,30 рублів за долар після того, як ціна нафти скоригувала на 50% своє падіння п'ятниці: барель популярної марки Brent подорожчав з 71 до 76 доларів. Вранці вівторка рубль торгується в діапазоні 74,40-74,60 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці у понеділок продавали по 3,62-3,64 гривні за 10 рублів. Сьогодні ціна російської валюти залишиться на тому ж рівні у більшості оптових обмінних пунктів. У разі, якщо зміцнення рубля у світі продовжиться, до вечора ціна може піднятися до 3,66-3,67 гривень за 10 рублів.