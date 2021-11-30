Через негоду 179 населених пунктів залишились без світла

Через сильний вітер у восьми областях України знеструмлено 179 населених пунктів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у восьми областях" , — заявили в ДСНС.

Зокрема, у Чернігівській – 49, Донецькій – 36, Київській – 29, Полтавській – 24, Житомирській – 15, Сумській – 13, Волинській – 7, Луганській – 6.

Наразі бригади обленерго відновлюють електропостачання.