Через негоду 179 населених пунктів залишились без світла
Через сильний вітер у восьми областях України знеструмлено 179 населених пунктів, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у восьми областях", — заявили в ДСНС.
Зокрема, у Чернігівській – 49, Донецькій – 36, Київській – 29, Полтавській – 24, Житомирській – 15, Сумській – 13, Волинській – 7, Луганській – 6.
Наразі бригади обленерго відновлюють електропостачання.