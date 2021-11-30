Представлено найпотужніший кросовер марки BMW

Представлено кросовер BMW Concept XM із незвичайним дизайном. До кінця 2022 року автомобіль піде в серію й стане найпотужнішим кросовером марки, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Кросовер BMW XM - це 750-сильний гібридний автомобіль, який є першим самостійним автомобілем M-підрозділу з кінця 1970-х років з часів появи суперкара M1. В сьогоднішній версії BMW XM -це концепт-кар. Але в компанії не приховують, що серійна версія новинки з'явиться до кінця 2022 року. Автомобіль буде вироблятися на американському заводі компанії в Спартанбурзі, Північна Кароліна.

Дизайн BMW XM

Поєднання гігантської решітки радіатора і дворівневої світлової оптики дає розуміння того, як будуть виглядати майбутні флагманські моделі баварського бренду. Великі за площею вертикальні панелі разом із звуженою віконною лінією покликані додавати кросоверу солідності і деякої брутальності. У рубаних колісних арках XM навіть 23-дюймові колісні диски не здаються великими.

Сам дах зі світлодіодним підсвічуванням пофарбовано в контрастний колір. Тоновані передні стійки підкреслюють значний кут нахилу лобового скла. Наявність лючка на передньому крилі говорить нам про те, що новий кросовер – плагін-гібрид.

Двигун BMW XM

У BMW не розкрили всі подробиці про силову установку новинки, але повідомили, що машина приводиться в рух бензиновим V8 і електродвигуном, які сумарно розвивають 750 к.с. та 999 Нм. Можна припустити, що на розгін з місця до 100 км/год кросовер витрачає не більше 3 секунд. У BMW анонсували, що виключно на електротязі модель зможе подолати до 80 км.

Інтер'єр BMW XM

Всередині XM поєднуються деталі стилю інших концептуальних і серійних автомобілів BMW, але з акцентом на традиційні розкішні матеріали. Салон багато оздоблено текстурованою тканиною з вуглецевого волокна і мідної нитки в поєднанні зі шкірою і оксамитом.

У розпорядженні водія-інформаційно-розважальна система BMW у складі двох великих моніторів. Наявність на центральній консолі кнопки запуску, звичного "коліщатка" iDrive та інших знайомих органів управління говорить про готовність новинки відправитися в серійне виробництво.

Ціни і всі технічні характеристики BMW XM компанія розкриє до кінця 2022 року. Очікується, що прайс на новинку буде стартувати з позначки в 150 тисяч доларів. Зі своїм гібридним кросовером баварський бренд зможе скласти конкуренцію Bentley, Porsche і Lamborghini.