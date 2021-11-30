Оренда квартири з домашньою твариною: поради

У орендодавців, готових здати житло людям з тваринами, попит на ринку набагато вище і це безумовно вагома конкурентна перевага, що дозволяє встановлювати ціну вище ринкової, пише Ріана Абдулаєва, РБК-Україна.

Пошук житла для власників домашніх тварин — справжній квест. Власники квартир, особливо нових і дорогих, часто вкрай скептично налаштовані стосовно мешканців з вихованцями. Pets-friendly оголошень на ринку мало.

Поставитися з розумінням в цій ситуації можна з обох сторін — орендодавці турбуються за майно, яке за ціною може перевершувати орендну плату і заставу, а господарі домашніх тварин не готові відмовлятися від чотириногих друзів.

Що пропонує ринок﻿

Все ж хто шукає — той знайде, питання в іншому: наскільки придатними будуть умови. Як правило, це квартири з простим або мінімальним ремонтом, часто — зразка СРСР або 90-х років. Можливі й сучасні варіанти, але їх значно менше і вартість в середньому на 15-20% вище "ринку". Але людський фактор ніхто не скасовував: можна потрапити на лояльного до чотирилапих власника. Цілком ймовірно, що він здасть квартиру з хорошим ремонтом і новими меблями.

"Пропозицій з оренди нерухомості на ринку для власників домашніх тварин вкрай мало. Більш ніж половина орендодавців не готова здавати квартири такій категорії квартирантів — особливо якщо це житло за рівнем вище економкласу. Крім псування майна, є такий неочевидний аспект, як алергенність приміщення після проживання в ньому тварин — і тут ніякий клінінг, на жаль, не допоможе. Проте в орендодавців, готових здати житло людям з тваринами, попит на ринку набагато вище і це безумовно вагома конкурентна перевага, що дозволяє встановлювати ціну вище ринкової" , — коментує Ірина Рогальська, агент з нерухомості компанії RE/MAX.

Орендарі з тваринами, як правило, не торгуються і висувають менше вимог, і більшість господарів квартир це прекрасно розуміють.

Як оформити договір

Власникам домашніх тварин варто обов'язково продемонструвати готовність нести відповідальність за всі дії вихованця в договорі. Так буде легше і домовитися з господарем квартири спочатку, і розв'язати можливі питання при виїзді.

В першу чергу необхідно прописати сам факт проживання з твариною: вказати, що це за тварина, її породу. Власник може збільшити страховий депозит — це часта практика в разі оренди з тваринами; страховий депозит підіймають від 20% до 200%. Це варто прописати окремим пунктом в договорі.

Орендарям потрібно навести якомога більше аргументів на користь своєї тварини: наприклад, розповісти, що кішка стерилізована, належить до гіпоалергенної породи, а також заручитися рекомендацією від власників попередньої знімної квартири. Ну і звичайно вся матеріальна відповідальність за дії тварини повинна прийматися на себе її господарем.

Також власник може включити в договір додатковий пункт про матеріальну відповідальність, яка буде на квартиранті в разі псування майна вихованцем. Прозорі та чесні умови вигідні як власникам квартир, так і власникам вихованців. Заховати тварину і сліди її перебування у квартирі — нереально. Тому в такій ситуації потрібно "грати у відкриту" і домовлятися. Тоді виграють обидві сторони — кожна у своєму.