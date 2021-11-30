У Білорусі скасували рейс для мігрантів з Іраку

Авіакомпанія Iraqi Airways скасувала запланований на 30 листопада вивізний рейс для іракських мігрантів, які перебувають у Білорусі, повідомляє ТАСС.

"Сьогоднішній вивізний рейс авіакомпанії Iraqi Airways з Мінська до Ербіля скасовано" , - йдеться в повідомленні.

Рейс мав вилетіти до Ербіля о 12:45.

18 листопада понад 400 мігрантів вилетіли з білоруської столиці першим гуманітарним рейсом цієї авіакомпанії та після проміжної посадки в Ербілі прибули до Багдада. Потім були ще кілька евакуаційних рейсів, повідомлялося, що всього до Іраку було вивезено майже 2 тисячі осіб.