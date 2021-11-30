Що змінилось для автомобілістів за останні два роки

Президент України Володимир Зеленський уже відбув половину терміну, на який його було обрано. Із цього приводу у п'ятницю він дав масштабну прес-конференцію. Говорили там переважно про політику. Але нас цікавить, що змінилося за цей термін саме для автомобілістів, повідомляє 24 Канал.

За останні два з половиною роки відбулося чимало змін як на автомобільному ринку, так і дорогах. Не всі вони безпосередньо пов'язані з діяльністю Президента безпосередньо. Більшість з подій, що описані нижче, відбулися за часів Зеленського, але готувалися раніше. Натомість до деяких із них він має безпосереднє відношення.

Велике будівництво

Звичайно, дякувати президентові за те, що в країні почали будувати дороги за кошти платників податків, це все одно, що дякувати банкомату за те, що він видає зарплату. Але варто визнати, що жоден із попередників пана Зеленського не займався інфраструктурними проектами в такому масштабі.

Опоненти критикують владу за, мовляв, великі відкати під час будівництва доріг. Проте для автомобілістів поява якісних магістралей – довгоочікувана та однозначно позитивна подія. А відкатами нехай займаються компетентні органи.

“Права” та “техпаспорт” у Дії

Використання електронних документів значно спростило життя водіям. Всі документи на автомобіль можна мати у смартфоні і його пред'являти поліції або в будь-якій іншій державній установі. Негативу від цього нововведення майже немає, адже хтось бажає й надалі користуватися паперовими (пластиковими) документами – може це робити.

Камери автофіксації

Камери автофіксації на українських дорогах з'явилися за часів Зеленського, хоча законодавчу базу (конституційність якої досі розглядається Конституційним Судом) було створено за його попередника. Сам Зеленський, разом із тодішнім міністром МВС Арсеном Аваковим, був присутній під час урочистого запуску системи і дуже радів із цього приводу.

Камери працюють уже півтора роки і коштували платникам податків понад 400 млн грн – саме стільки було стягнуто з водіїв у вигляді штрафів. Однак зниження кількості аварій встановлення камер не призвело. Навпаки, останнім часом аварійність стрімко зростає: за офіційними даними поліції, за 10 місяців поточного року кількість ДТП зросла на 13,9%. Щоправда, суттєво виріс і автопарк в Україні.

Сертифікація ГБО

Наприкінці 2019 року під керівництвом міністра інфраструктури Владислава Криклія (члена команди Зеленського) було запроваджено схему сертифікації ГБО. Суть полягає в тому, що кожен автовласник, який хоче узаконити встановлення газобалонного обладнання, має заплатити близько 3000 гривень за папірець під назвою "сертифікат". Тільки з таким сертифікатом можна вписати ГБО в техпаспорт.

Ця схема працює і досі і призвела лише до того, що українці узаконюють ГБО лише у разі оформлення купівлі-продажу авто. Всі інші просто їздять із незареєстрованим газобалонним обладнанням.

Зважування у русі

Система зважування в русі потрібна для збереження відремонтованих доріг від перевантажених фур, які руйнують асфальт. Ця система почала діяти з 1 листопада цього року. За цей час було виписано штрафів на 17 мільйонів гривень, але сплачено лише 1 мільйон.

Як і у випадку з камерами автофіксації, система передбачає штраф для власника автомобіля, директора організації, за якою він зареєстрований, або відповідального користувача. Конституційність такої схеми теж викликає чимало питань – суди вже почали скасовувати ухвали, швидше за все Конституційний Суд також розглядатиме це питання.

Розмитнення ”євроблях”

Доступне розмитнення автомобілів – одна з передвиборчих обіцянок Президента. Тут не можна однозначно сказати, виконав він її чи ні, адже розмитнювати "євробляхи" почали ще до президентства Зеленського і часто вартість розмитнення була значно більшою, ніж вартість самого автомобіля.

За правління Зеленського був прийнятий закон про спрощену розмитнення, але легалізація за цією схемою теж не була надто доступною. Зараз ще можна легалізувати автомобіль за допомогою учасника бойових дій, але здебільшого це невигідно.

Окрім "євроблів", вартість розмитнення інших авто не змінилася, адже вони дають значну статтю доходів держбюджету. А від них відмовлятись керівництво держави не планує.

Повернення техогляду

Підготовка до повернення скасованого 2011 року корупційного техогляду триває повним ходом. У поліції вже закупили спеціальні мобільні лабораторії, які теоретично зможуть перевіряти технічний стан автомобілів прямо на дорогах. Законодавчої бази для цих нововведень ще немає, але поліції це не заважає. За офіційною статистикою поліції, кількість аварій, що виникають через технічні несправності, – менше 1%.

У Мінінфраструктурі активно працюють над відповідними законодавчими ініціативами. Швидше за все техогляд повернуть. Але, як і у випадку із сертифікацією ГБО та камерами автофіксації, це навряд чи призведе до зменшення кількості аварій. Просто кожен український автомобіліст буде змушений щороку платити умовну сотню басків за талон техогляду. Навряд чи це додасть Зеленському коханню автомобілістів та збільшення рейтингу.