Mitsubishi відродив легендарне ім'я Ralliart

Компанія Mitsubishi через 11 років відродила спортивний суббренд Ralliart. Набір спортивних аксесуарів поки доступний для Pajero Sport і L200. Але незабаром лінійка моделей з фірмовим пакетом доопрацювань стане ширше, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

На сьогоднішній день купити машини в стайлінгу Ralliart можна тільки в Таїланді. Позашляховик Pajero Sport і пікап L200 отримають візуальні акценти в зовнішності та інтер'єрі, але технічно залишаються звичайними цивільними машинами.

Pajero Sport можна дооснастити червоними накладками на передній і задній бампери, чорним спойлером на п'яті двері, а також розширювачами на колісних арках. Довершують образ червоні Бризковики і вінілові наклейки Ralliart на боковинах кузова. Аналогічний набір аксесуарів запропонований і для пікапа L200.

Цікаво, що кіт Ralliart доступний тільки для монопривідних версій Mitsubishi. Вибір варіантів кольору кузова у доопрацьованих машин також обмежений-білий, чорний, або вишневий. Мається на увазі, що з іншими кольорами погано буде поєднуватися лінійка аксесуарів переважно червоного і чорного кольорів. Раніше японський автовиробник анонсував, що першою повноцінною моделлю суббренду Ralliart стане кросовер Outlander нової генерації.