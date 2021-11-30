У Британії запропонували скоротити інтервал перед третьою дозою

Міністерство охорони здоров'я Британії вирішило скоротити термін ревакцинації проти COVID-19 з шести до трьох місяців, повідомляє Лента.Ру.

Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив глава МОЗ Саджид Джавід .

"Я попросив JCVI (Об'єднаний комітет з вакцинації та імунізації) терміново розглянути способи розширення програми вакцинації після появи нового штаму омікрон" , - розповів міністр.

Джавід заявив, що прийняв рекомендацію JCVI у половину зменшити інтервал між основним курсом імунізації від коронавірусу та ревакцинацією. Також, згідно з радою комітету, МОЗ запропонує додаткові бустерні дози всім громадянам віком від 18 років та другий укол препарату дітям від 12 до 15 років.