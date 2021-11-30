ВМС отримали модернізовані гелікоптери "Мі-8"

Бригада морської авіації Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ отримала модернізовані гелікоптери серії "Мі-8".

Про це йдеться в повідомленні﻿ ВМС.

На гвинтокрилах встановлено модернізовані двигуни, систему глобального позиціонування і радіозв’язку та систему віброгасіння.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Гелікоптери здатні виконувати пошукові та рятувальні дії, транспортування та висадку десанту морської піхоти, перевезення вантажів, санітарну евакуацію. Також можуть виконувати завдання з вогневої підтримки: бомбометання, пуск некерованих ракет та мінування з повітря.

"Потреба в подібних машинах зросла через збільшення в складі українських ВМС чисельності морської піхоти. Якщо після початку збройної агресії РФ ми здебільшого обходилися моделями “Мі-14”, основним завданням яких були пошук та стеження за підводними човнами, то тепер завдань побільшало" , - повідомив один з командирів гвинтокрилу капітан Віктор Кубринський.

Наразі бригада очікує на наступну партію техніки.