У мережі з'явилося рідкісне фото Сєдокової з донькою Монікою

Чоловік Анни Сєдокової, баскетболіст Яніс Тімма, показав рідкісну фотографію співачки з усіма її дітьми - сином Гектором і дочками Аліною і Монікою. Відзначимо, що після розлучення середня дочка Моніка залишилася жити в США з батьком Максимом Чернявським, а після судової заборони співачці не можна показувати дівчинку в соцмережах, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Що ж, вона цього і не робила, а знімок був розміщений в Instagram її нинішнього чоловіка.

На фото 10-річна Моніка стоїть в обнімку з мамою в компанії брата, сестри Аліни і Яніса. Для сімейної фотосесії все приміряли білосніжні вбрання в одному стилі. Лише Сєдокова віддала перевагу золотій сукні на тонких бретелях.

Цим знімком Тімма привітав кохану з днем матері.

Чоловік Сєдокової порадував шанувальників співачки рідкісним фото з її середньою донькою Монікою (фото: instagram.com/janis.timma)