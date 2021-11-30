Автомобіль марки ЗАЗ оснастили незвичайним двигуном

Те, на що можна перетворити старий «Запорожець», який зійшов із конвеєра кілька десятків років тому і вже давно відпрацював свій ресурс, продемонстрував автоентузіаст на ім'я Юрій Михайлов, повідомляє Новости и Факты.

Як розповів Юрій, «Запорожець», що йому належить, мав усі ознаки того, щоб вирушити в брухт: двигун вийшов з ладу, на кузові утворилися наскрізні дірки через корозію, а оздоблення салону знищили гризуни. Але в результаті автомобіль вирушив не на звалище, а знайшов нове життя у вигляді «хот-роду», отримавши велику кількість доробок та дизельний силовий агрегат.

У модифікованого «Запорожця» відсутній капот і бічні панелі, завдяки чому нестандартний двигун знаходиться на увазі. Йдеться про 4-тактний дизельний агрегат Д-144, запозичений у трактора «Т-40М» виробництва Липецького заводу. Двигун має далеко не найкращу систему охолодження, тому відкрите розташування для нього – якраз.