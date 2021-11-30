Уживані автомобілі, які можна сміливо купувати

Автомобільні експерти склали рейтинг найнадійніших машин із пробігом. Дослідження провели незалежна організація Consumer Reports та маркетингова агенція JD Power, які проводять анкетування тисяч автовласників, повідомляє Судово-юридична газета.

Subaru Forester

Той факт, що більше 15% американських власників Forester не бажають міняти свою машину навіть після більш ніж 10 років експлуатації говорить не тільки про те, що у марки віддана аудиторія, але і про надійність саме цієї моделі - Forester різних років завжди знаходяться поряд з трійкою лідерів американських рейтингів Кросовер ніколи не купували для гонок, а конструкція стандартних версій з атмосферними моторами і найпростішим 4-ступінчастим "автоматом" вважається невбивною. Все це справедливо як для машин другого покоління (SG), так і для третього (SH).

Ford Fusion

Компактні моделі рідко виявляються в рейтингах надійності через дешеву конструкцію, але мікровен Fusion, який випускався в Німеччині з 2002 року, дійсно славиться своєю надійністю навіть якщо йдеться про машини віком майже 20 років. Автомобіль оснащувався простими атмосферниками об'ємом 1,4 або 1,6 л, найчастіше в парі з механікою, і мали міцну підвіску з великим кліренсом. Не витримує часу лише дешеве оздоблення салону.

Toyota Corolla

Сімейство Corolla не випадково є наймасовішим на планеті. Еталоном у сенсі надійності зазвичай вважають машини дев'ятого покоління з індексом E120, власники яких їздять без серйозних поломок як мінімум протягом десяти років. Кузов не іржавіє, а атмосферні двигуни об'ємом 1,4, 1,6 та 1,8 л без ремонту ходять кілька сотень тисяч кілометрів. Власники вікових машин наголошували лише на проблемах з другорядною електрикою.

Audi TT

Це може здатися дивним, але спорткар з турбомотором стабільно входить у рейтинги надійності автомобілів з великим пробігом та віком до 20 років, якщо йдеться про машини першого покоління у заводському виконанні та з переднім приводом. 4-циліндровий мотор 1,8 має наддув, але в цілому набагато простіше сучасних аналогів, а до появи коробки DSG на машину ставили надійний "автомат" Tiptronic. Берегти власникам доводиться лише турбіну.

Audi A6

Audi A6 другого покоління очолив німецький рейтинг надійності ADAC ще 15 років тому, і відтоді змінилося мало - нові версії стабільно входять у топ трьох-і п'ятирічок, а старі - у рейтинги машин старше 10 років. П'ятнадцять років тому основу гами складали атмосферні мотори V6 і ці версії на ходу і сьогодні. Варіатор та пневмопідвіска надійністю, навпаки, не відрізнялися. Наступний A6 третього покоління обзавівся масою електроніки, що теж трохи зменшило загальну надійність моделі.

Mercedes SLK

Ще один нестандартний автомобіль, який постійно входить до десятки найнадійніших підтриманих машин віком від 10 до 20 років. Все завдяки високій якості складання та порівняно простій конструкції. Двигуни моделі першого покоління оснащувалися приводними нагнітачами, а 5-ступінчастий "автомат" власного виробництва вважався мало не вічним. Ці машини досі зустрічаються на дорогах, але за роки виробництва їх було виготовлено не так багато, тому знайти гідний екземпляр складно.

Toyota RAV4

Дев'ять із десяти власників Toyota RAV4 ніколи не стикалися з технічними проблемами, причому це стосується навіть машин другого покоління, які випускалися з 2001 року. В інших власників проблеми виникали без якоїсь системи, а претензій до електрики взагалі майже не буває. Атмосферні мотори об'ємом 2,0 і 2,4 л можна назвати вічними, "автомати" - практично не вбиваються. Обслуговування підвіски може виявитися недешевим, але потрібно рідко.

Honda CR-V

Традиційно високі рейтинги надійності марки Honda забезпечує насамперед кросовер CR-V, який без проблем виходжує не менше ніж 300 тис. км без серйозного ремонту. Організація Consumer Reports багато років поспіль називається його лідером за надійністю у своєму класі, а німецький TUV стабільно ставить його у трійку лідерів серед машин до 10 років. Нарешті, в Росії CR-V визнаний найнадійнішим вживаним автомобілем віком понад 20 років за даними CarPrice (маються на увазі машини другого покоління). Підвіска та коробки передач славляться надійністю, як і атмосферні двигуни.

Lexus RX

І сам бренд, і його флагманський кросовер багато років поспіль утримують верхні рядки американських рейтингів надійності. За даними JD Power Lexus RX завдає власникам менше проблем, ніж будь-який інший однокласник. Показник ступеня надійності цього кросовера становив дуже пристойні 95,35%, а сама марка багато років поспіль ділить вірні рядки рейтингів надійності з брендом Toyota. Ті самі оцінки дає машині та британське видання Auto Express. З великими пробігами можна брати моделі другого та третього покоління, але лише з атмосферними двигунами.

Toyota Camry

Американський Consumer Reports стверджує, що ці седани їздять без проблем понад 300 тисяч км, а двигуни (крім V6 3,5) та коробки називає «мільйонниками». На дорогах повно дуже бадьорих машин п'ятого (XV30) та шостого (XV40) поколінь, які роками зберігають високу залишкову вартість.