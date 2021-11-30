У Туреччині пройшли затримання у справі про держпереворот 2016 року

У Туреччині вранці у вівторок, 30 листопада, за підозрою у причетності до діяльності "терористичної організації фетхуллахістів" (FETO) затримано щонайменше 134 особи. Про це, посилаючись на турецьке телебачення, повідомляє Корреспондент.

Влада звинувачує їх в організації спроб державного перевороту в липні 2016 року.

Затримання пройшли одночасно у п'яти районах Стамбула та Анкари.

15 липня 2016 року прем'єр Туреччини Йилдирим Бінал заявив про спробу перевороту. За його словами, група турецьких військових спробувала вчинити протиправні дії проти органів влади.

Основне протистояння розгорнулося в Стамбулі та Анкарі, загинули 250 людей, понад дві тисячі отримали поранення.

У підготовці перевороту Анкара звинувачує Ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США, і пов'язану з ним FETO.