У Києві підірвали та пограбували банкомат, поліція шукає злочинців

У Києві висадили в повітря банкомат і викрали касети з грошима. Для затримання злочинців запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

Про це заявили﻿ у поліції Києва.

Злочин стався у Дарницькому районі столиці. На місці події працюють поліцейські та інші профільні служби.

За попередньою інформацією встановлено, що двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли.

"Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення осіб зловмисників та затримання. У столиці запроваджено спеціальну поліцейську операцію. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав" , – йдеться у повідомленні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах чи організованою групою. Злочинцям загрожує до дванадцяти років ув'язнення із конфіскацією майна.