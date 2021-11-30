Нафтогаз прозвітував про прибуток за третій квартал

НАК "Нафтогаз України" отримала 2,5 млрд грн чистого прибутку за третій квартал 2021 року, повідомляє UBR.

Роком раніше компанія прозвітувала про 1,8 млрд грн збитку. Такі дані містить окрема фінансова звітність "Нафтогазу".

Найближчим часом НАК оприлюднить консолідований звіт, що охоплює групу компаній "Нафтогаз".

Другий квартал компанія закінчила із прибутком у 8,5 млрд грн. Тоді як чистий збиток за перший квартал становив 10,2 млрд грн. При цьому за підсумками минулого року збитки "Нафтогазу" сягнули 19 млрд грн. Це спричинило звільнення колишнього голови Андрія Коболєва.