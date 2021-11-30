Україна вводить "карантин для невакцинованих"
Посилення правил карантину стосуватиметься, насамперед, невакцинованих громадян. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Уряд вимушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19, і ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не вакцинувалися", - сказав він на брифінгу у вівторок.
"Найбільше зміни у правилах карантину стосуються правил для жовтого рівня епідемічної небезпеки. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в "жовтій" зоні - не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень за площею або перевіряти документи і працювати без обмежень для такого рівня, - то тепер бізнес втрачає таку опцію", - сказав міністр.
Ляшко уточнив, що люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не зможуть брати участь у проведенні всіх масових заходів, зокрема культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та ін.
Ці люди також не зможуть відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни, не зможуть користуватись послугами підприємств громадського харчування,
"для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади".
Водночас, Ляшко зазначив, що для невакцинованих не обмежується робота банків, автозаправних станцій, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у "жовтій" та "червоній" зоні, проте
"обов'язковим залишається дотримання протиепідемічних правил – носіння маски та дотримання фізичної дистанції 1,5 метра".