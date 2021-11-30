Україна вводить "карантин для невакцинованих"

Посилення правил карантину стосуватиметься, насамперед, невакцинованих громадян. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уряд вимушений піти на карантин для невакцинованих, оскільки коронавірус не відступає. Європа встановлює новий континентальний рекорд захворюваності на COVID-19, і ми повинні вживати заходів для збереження життя громадян, які досі не вакцинувалися", - сказав він на брифінгу у вівторок.

"Найбільше зміни у правилах карантину стосуються правил для жовтого рівня епідемічної небезпеки. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в "жовтій" зоні - не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень за площею або перевіряти документи і працювати без обмежень для такого рівня, - то тепер бізнес втрачає таку опцію", - сказав міністр.

Ляшко уточнив, що люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифіката про одужання, у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки не зможуть брати участь у проведенні всіх масових заходів, зокрема культурних, спортивних розважальних, соціальних, релігійних та ін.

Ці люди також не зможуть відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни, не зможуть користуватись послугами підприємств громадського харчування, "для них будуть закриті бари, ресторани, кафе та інші заклади".