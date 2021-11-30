BMW примусово переводить свої авто на електротягу

Плагін-гібриди BMW після оновлення отримали розширену підтримку технології eDrive Zone. Автомобілі можуть самостійно переходити на електротягу при проїзді парків, поблизу дитячих майданчиків та ін, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Якщо система виявляє, що гібрид їде в зоні з низьким рівнем викидів, Трансмісія автоматично перемикається в електричний режим, що призводить до зниження викидів і витрат на паливо.

Використовуючи координати GPS, автомобілі BMW можуть розпізнавати позначені області з зонами з низьким рівнем викидів. Для заохочення водіння без викидів шкідливих речовин водії нагороджуються бонусними балами за кожен кілометр. Потім цими балами можна розплатитися за електроенергію на громадських зарядних станціях.

BMW розширила зони eDrive ще в 20 європейських містах, включаючи Копенгаген, Верону і Тулузу. Сумарно зони eDrive від BMW тепер доступні в 138 містах по всій Європі. У наступному році BMW планує розширити сервіс як мінімум ще 30 точками по всьому світу.

За даними BMW, більше 75 відсотків усіх поїздок в зоні eDrive відбуваються в режимі електричного водіння. Тільки за останні три місяці гібридні моделі BMW проїхали понад 3 млн км на електриці в зонах eDrive. Сумарно власники гібридних BMW набрали близько 150 мільйонів балів, що еквівалентно приблизно 2,9 гігават-годинам зарядки на публічних станціях.