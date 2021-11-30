Затишний текстиль для дому: як вибрати ідеальний плед

М'який, теплий та комфортний плед не тільки уособлює домашній затишок, але й може стати стильною прикрасою для спальні чи вітальні. Сьогодні виробники текстилю пропонують широке розмаїття цікавих рішень, повідомляє The Page.

Як вибрати матеріал для пледа?

Кожна тканина має свої унікальні характеристики, які необхідно враховувати при виборі домашнього текстилю. Наприклад, пледи з натуральних матеріалів добре пропускають повітря і не накопичують статичну електрику, але можуть спричинити алергічну реакцію.

Бавовняні пледи легкі, м'які та не викликають алергію, проте недостатньо теплі для осінніх чи зимових вечорів, як і вироби шовку чи бамбука.

А ось шерсть чудово зігріває, «дихає» і вбирає вологу. Такі пледи довго зберігають свій первісний вигляд, майже зношуються. Серед їхніх головних недоліків – алергенність та порівняно невеликий вибір дизайну, хоча всі ці характеристики можуть відрізнятися в залежності від конкретного матеріалу. Досить популярні пледи з овечої та верблюжої вовни, з вовни альпаки, а також кашемірові пледи.

Теплі натуральні пледи також виробляють із хутра. Вони дорогі, важкі та складні у догляді, проте ефектні на вигляд.

Синтетичні тканини – відносно дешеві, приємні на дотик, стійкі до зносу, не викликають алергії та зберігають свій первісний вигляд та колір протягом тривалого часу. Одночасно вони гірше за натуральні тканини пропускають повітря і накопичують статичну електрику. Тут варто придивитися до пледів з:

акрилу – це легкий, теплий матеріал, він майже не вбирає вологу та схильний до утворення «катишок»;

фліса - пружна тканина, яка швидко сохне, "дихає" і не вимагає спеціального догляду;

мікрофібри - на відміну від акрилу цей матеріал не скочується і краще пропускає повітря;

віскози - цю тканину ще називають "штучним шовком". Її склад близький до складу натуральних рослинних волокон, а за властивостями вона нагадує бавовну. Віскоза приємна на дотик, гігроскопічна і здатна пропускати повітря, але легко меніться та протирається;

штучного хутра – такий плед є повітропроникним та не вигоряє.

Вибирайте плед, світліше дивана або іншого текстилю в кімнаті лише на кілька тонів. Це додасть вашому приміщенню вишуканість і елегантність, а ви уникнете ризику викинути гроші на вітер, придбавши плед, який зовсім не підійде вашому інтер'єру.