Долар дешевшає до євро та єни

Долар США дешевшає щодо євро та єни на торгах у вівторок, повідомляє Интерфакс.

Трейдери оцінюють заяву голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла про те, що поширення нового штаму COVID-19 "омікрон" несе в собі ризики для обох частин мандату ЦП, оскільки може, з одного боку, погіршити проблему інфляції, а з іншого - обмежити зайнятість.

"Поновлення зростання захворюваності COVID-19 і поява штаму "омікрон" несуть у собі знижувальні ризики для зайнятості та економічної активності, створюючи при цьому додаткову невизначеність щодо інфляції, - йдеться в тексті заяви Пауелла, підготовленій для його виступу в банківському комітеті Сенату. -Зростання побоювань, пов'язаних з новим штамом, скоротить бажання людей працювати в очному форматі, і це сповільнить відновлення ринку праці та посилить проблеми у ланцюжках постачання».

Заява Пауелла була сприйнята трейдерами як сигнал того, що підвищення базової процентної ставки Федрезервом може бути відсунуто на більш далекий термін, ніж очікувалося раніше, зазначає Bloomberg.

Пара євро/долар у вівторок торгується на рівні $1,1309 порівняно з $1,1294 на закриття попередньої сесії. Курс американської валюти в парі з єною опустився до 113,17 єни проти 113,53 єни напередодні.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,27%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Пауелл виступить у банківському комітеті американського Сенату у вівторок разом з міністром фінансів США Джанет Йеллен, яка має намір знову заявити про необхідність якнайшвидшого вирішення проблеми ліміту держборгу США.