У найбільшої комети виявили аномальну активність

Астрономи Університету Меріленду (США) показали, що найбільша з виявлених комет — комета Бернардинеллі-Бернштейна (BB) діаметром 100 кілометрів — стала активною далеко від Сонця, задовго до того, як вважалося раніше. Лід усередині неї випаровується, утворюючи хвіст і кому - хмара з пилу та газу. Про аномалію повідомляється у статті, опублікованій у The Planetary Science Journal, повідомляє Лента.ру.

Комети є скупчення пилу і льоду, що залишилися після утворення Сонячної системи. Коли комета наближається до Сонця, крига починає випаровуватися. Момент, коли комета стає активною та обзаводиться хвостом, залежить від того, з чого складається лід (води, вуглекислого газу, окису вуглецю або іншої сполуки).

Астрономи проаналізували тисячі зображень комети BB, одержаних космічним апаратом для пошуку екзопланет TESS з 2018 по 2020 роки. Виявилося, що навколо комети виникло туманне свічення пилу, яке, як було підтверджено, є комою. Розмір комети та її відстань від Сонця передбачає, що вона складається з оксиду вуглецю, який може почати випаровуватись, коли комета могла перебувати в п'ять разів далі від Сонця, ніж її місцезнаходження в момент спостереження.