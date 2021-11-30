Продажі Toyota по світу різко впали на 20%

Японський автовиробник Toyota Motor в жовтні був змушений скоротити випуск легкових автомобілів більш ніж на 25% в порівнянні з тим же місяцем 2020 року. Причина спаду виробництва криється в нестачі мікрочіпів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У зв'язку з нестачею напівпровідників компанія недоотримує також і готові вузли від постачальників комплектуючих – стартери, генератори, різні електроприводи і пр. У жовтні всі заводи Toyota сумарно виробили 627 452 автомобіля, що на 217 655 машини менше, ніж за той же період 2020 року. Продажі за жовтень склали 677 564 автомобіля. Після публікації місячної статистики продажів акції Toyota в лічені години втратили у вартості 3,4 відсотка.

Менеджери японської компанії впевнені, що вже в листопаді автовиробник зможе випустити як мінімум 850 тисяч нових машин. За прогнозами в першій половині наступного року компанія має намір побороти дефіцит напівпровідників на більшості ринків. Незважаючи на брак компонентів, Toyota прогнозує зростання операційного прибутку за підсумками 2021 року на рівні 2,8 трильйона ієн (24 млрд. доларів).