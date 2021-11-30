Adidas, Prada та інші глобальні компанії потрапили в скандал

Нове дослідження складних глобальних ланцюжків поставок індустрії моди показало, що низка великих брендів ризикує зробити свій внесок у вирубку лісів на Амазонці через зв'язки із заводами та іншими компаніями, які займаються виробництвом шкіри та виробів зі шкіри, повідомляє Обозреватель.

До числа брендів входять Adidas, New Balance, Prada, LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton), Zara, Nike та ін.

У звіті проаналізували близько 500 тис. рядків митних даних і виявили, що перелічені вище бренди мають безліч зв'язків з галуззю, яка підтримує вирубку лісів Амазонки, пише The Guardian.

Так, понад 50 відомих компаній мають зв'язки поставок із найбільшим бразильським експортером шкіри JBS, який займається вирубкою лісів на Амазонці. Нещодавно організація взяла на себе зобов'язання досягти до 2035 року нульового "знеліснення" у своєму глобальному ланцюжку поставок. При цьому екологи назвали це недостатнім.

Цікаво те, що низка опитаних брендів нещодавно оголосила про політику, спрямовану на те, щоб звільнити себе від учасників ланцюжка поставок, які сприяють вирубуванню лісів. Як зазначив Грег Хіггс, один із дослідників, які брали участь у звіті, швидкість вирубування лісів збільшується.

Відзначимо, ще в 2019 і 2020 роках Бразилію розкритикували світові лідери за те, що вони не зробили більше для захисту лісів від бурхливих лісових пожеж. Вирубування лісів у найважливішій екосистемі продовжується загрозливими темпами.

Порушення політики компанії

Із компаній, проаналізованих у звіті, аж 23 мали чітку політику щодо вирубування лісів. Дослідники вважають, що ці компанії, мабуть, порушують свою власну політику.

Наприклад, у французького Будинку моди LVMH виявили високий ризик причетності до вирубки лісів на Амазонці. При цьому вже у 2021-му бренд зобов'язався захищати вразливий регіон разом із ЮНЕСКО.

"Зрештою, ми повинні знайти інші рішення та інші альтернативні види шкіри, які не відносяться до тварин і не на пластиковій основі. З ресурсами, які є у модних компаній, дійсно немає виправдання" , – сказала Селін Семаан, виконавчий директор і співзасновник Slow Factory.

Вона також зазначила, що світові бренди не повинні використовувати можливість зробити свій внесок у вирубування лісів і в інших місцях, таких як Гватемала чи Мексика. Компанії повинні інвестувати та вивчати альтернативи, які не є видобувними.