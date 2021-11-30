NASA відклало вихід астронавтів у космос

Сміттєві уламки наблизилися до МКС. Астронавти, які мали замінити антену на зовнішньому корпусі, зроблять це пізніше, повідомляє Корреспондент.

Фахівці NASA вирішили відкласти вихід у космос двох астронавтів з борту Міжнародної космічної станції (МКС) через сміття, що наближається.

"Через неможливість належним чином оцінити ризик, якого можуть зазнати астронавти, команда вирішила відкласти вихід у відкритий космос 30 листопада до отримання додаткової інформації" , - зазначили в Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору.

Астронавти Том Маршберн та Кайла Беррон мали вийти в космос, щоб замінити антену на зовнішньому корпусі станції, яка перестала подавати сигнал.

NASA планує провести пряму трансляцію виходу у відкритий космос.

Тим часом NASA планує змінити орбіту астероїда, що прямує до Землі. Метою експерименту є випробування захисної системи Землі, яка може дати відомості про те, що потрібно робити, аби змінити траєкторію астероїда.