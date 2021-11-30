Українцям пропонують гроші за участь у держперевороті – Корнієнко

Перший віце-спікер Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня "готуються якісь підвезення" людей до Києва і що мешканцям України пропонують по тисячі гривень на день за участь у держперевороті, повідомляє Ділова столиця.

"Чи варто готуватися вам (журналістам – "ДС") чи всім? Я б радив вам приїжджати раніше. Тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи. Ну так – є така думка. Хоча, коли людей збирають у регіонах по тисячі гривень на день – це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть у перевороті брати участь безкоштовно – це питання до "перевертачів". Хоча, ну зараз погода дуже погана, може, треба й тисячу давати, щоб люди так змогли" . - заявив Корнієнко.

Перший віце-спікер додав, що інформація про запропоновану тисячу гривень у нього від правоохоронців.

Водночас, він не зміг відповісти на запитання, хто пропонує тисячу – опозиція чи олігархи, зазначивши, що "є різна інформація".

Корнієнко нагадав, що щодо держперевороту, що нібито готується, відкрито кримінальне провадження.