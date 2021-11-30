Українцям пропонують гроші за участь у держперевороті – Корнієнко
Перший віце-спікер Олександр Корнієнко заявив, що 1 грудня "готуються якісь підвезення" людей до Києва і що мешканцям України пропонують по тисячі гривень на день за участь у держперевороті, повідомляє Ділова столиця.
"Чи варто готуватися вам (журналістам – "ДС") чи всім? Я б радив вам приїжджати раніше. Тому що в рамках перевороту можуть бути заблоковані просто проходи. Ну так – є така думка. Хоча, коли людей збирають у регіонах по тисячі гривень на день – це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть у перевороті брати участь безкоштовно – це питання до "перевертачів". Хоча, ну зараз погода дуже погана, може, треба й тисячу давати, щоб люди так змогли" . - заявив Корнієнко.
Перший віце-спікер додав, що інформація про запропоновану тисячу гривень у нього від правоохоронців.
Водночас, він не зміг відповісти на запитання, хто пропонує тисячу – опозиція чи олігархи, зазначивши, що
"є різна інформація".
Корнієнко нагадав, що щодо держперевороту, що нібито готується, відкрито кримінальне провадження.
На запитання, чому не збирається РНБО через держпереворот, що готується, перший віце-спікер сказав, що
"РНБО збереться, коли потрібно буде".