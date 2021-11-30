Європейські фондові індекси впали

Фондові ринки країн Західної Європи обвалилися на відкритті торгів у вівторок, 30 листопада, після слів генерального директора фармацевтичної компанії Moderna Стефана Банселя про низьку ефективність вакцин проти нового штаму коронавірусу, свідчать біржові дані TradingView, повідомляє Лента.Ру.

Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 опустився в моменті до 461,36 пункту (мінус 1,26 відсотка), один з провідних індексів Великобританії та Європи FTSE 100 впав до 7026 пунктів (мінус 1,19 відсотка), найважливіший фондовий індекс Німеччини DAX склав 15 95 пунктів (мінус 1,32 відсотка). Основний французький індекс CAC 40 знизився до 6672,67 пунктів (мінус 1,53 відсотка).

Глава Moderna заявив у коментарі Financial Times, що існуючі вакцини менш ефективні проти нещодавно виявленого омікрон-штаму, а на розробку та виробництво нових у потрібних обсягах можуть знадобитися місяці. Остаточне розуміння впливу мутацій штаму на ефективність вакцин настане не менш як через два тижні, заявив Бансель.