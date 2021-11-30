В Австрії хочуть саджати у в'язницю за відмову від вакцинації

﻿Влада Австрії розробляє закон про відповідальність за відмову від вакцинації проти коронавірусу. Покарання передбачає штрафи до 7,2 тисячі євро або чотири місяці в'язниці, повідомляє РБК-Україна.

У розпорядженні видання Die Presse опинився чорновий проєкт закону, що розробляється австрійським урядом, про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Згідно з документом, мінімальний штраф за відмову від щеплення становитиме 3,6 тисячі євро або чотири місяці позбавлення волі.

Як зазначає газета, обов'язкова вакцинація від коронавірусу буде поширюватися на всіх, хто проживає в Австрії з лютого 2022 року. Штраф на суму в 7,2 тисячі євро буде загрожувати тим, хто проігнорує два повідомлення про необхідність зробити щеплення.

З обов'язкової вакцинації планується виключити тих, для кого існує ризик для життя і здоров'я через щеплення, частково вагітних і підлітків у віці до 12 років.

За даними видання, законопроєкт уряду повинен бути представлений 6 грудня. Документ повинен отримати схвалення обох палат парламенту Австрії.