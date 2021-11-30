Левандовський привітав Мессі з "Золотим м'ячем"

Роберт Левандовський зупинився за крок від нагороди "Золотий м'яч" 2021 року. Польський нападник Баварії привітав Ліонеля Мессі з перемогою, повідомляє 24 Канал.

Роберт Левандовський був близьким до того, щоб взяти до рук свій перший у кар'єрі "Золотий м'яч". Але на цьому шляху став аргентинець Ліонель Мессі. Польський форвард не засмутився, він привітав переможців, написавши пост на своїй сторінці у твітері.

Лідер мюнхенської Баварії привітав не лише Ліонеля, а й гравчиню Барселони Алексію Путельяс, яка стала найкращою футболісткою світу 2021 року.

Вітаю Ліонеля Мессі та Алексію Путельяс, які завоювали нагороду "Золотий м'яч". Також вітаю усіх номінантів. Я став лауреатом нагороди "Нападник року". Жоден із гравців не може виграти індивідуальну нагороду без сильної команди та вірних уболівальників за його спиною. Дякую за вашу підтримку,– написав Левандовський.

Відзначимо, що нападник не поїхав із Парижа з порожніми руками. Футболіст отримав нагороду "Найкращий бомбардир". Поляк забив 64 голи у 53 матчах за рік.

До слова, у сезоні-2021/2022 Левандовський встиг відіграти вже 20 поєдинків у футболці німецького клубу, у яких наколотив 25 м'ячів та зробив два асисти.

​Хто ще отримав нагороди