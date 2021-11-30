КНР розраховує провести Олімпіаду за графіком

У МЗС КНР вважають, що новий штам коронавірусу "омікрон" створює додаткові проблеми для проведення Олімпійських ігор у Пекіні, але попри це Олімпіада має пройти відповідно до графіка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що це (поширення "омікрону" - ІФ) створить деякі проблеми для наших дій щодо контролю за поширенням вірусу" , - сказав представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

"Але, оскільки Китай має досвід у запобіганні поширенню коронавірусу, то я твердо переконаний, що Китай зможе успішно прийняти зимові Олімпійські ігри відповідно до графіка" , - зазначив він.

Олімпіада в Пекіні має відбутися 4-20 лютого 2022 року.

Штам коронавірусу, якому дали назву "омікрон", виявили у листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами і містить велику кількість мутацій.