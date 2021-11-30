Головні нагороди Gotham Awards - 2021
Минулої ночі оголосили переможців Gotham Awards-2021 – премії, яку вручають за заслуги у сфері незалежного кіно, повідомляє Сьогодні.
Так, найкращим серіалом року на Gotham Awards визнали "Гру в кальмара". Це перша кінопремія гучного хіта, який побив усілякі рейтинги цієї осені. Стало відомо, що серіал продовжили на другий сезон.
А в номінації "Кращий фільм" перемогла режисерська робота Меггі Джілленгол – "Зникла дочка". Головну роль у картині виконала Олівія Колман, яку також відзначили статуеткою Gotham Awards. Усього фільм Меггі отримав чотири нагороди.
Дивитися трейлер фільму "Зникла дочка" 2021:
Усі переможці Gotham Awards-2021
- Найкращий фільм – "Зникла дочка", Меггі Джілленгол
- Найкращий документальний фільм – "Втеча", Йонас Поер Расмуссен
- Найкращий міжнародний фільм — "Сядь за кермо моєї машини", Рюсуке Хамагуті
- Головний прорив серед режисерів – Меггі Джілленгол, "Зникла дочка"
- Найкращий сценарій – Меггі Джілленгол, "Зникла дочка"
- Найкраща головна роль – Олівія Колман, "Зникла дочка"; Френкі Фейсон, The Killing of Kenneth Chamberlain
- Найкращий серіал (тривалість епізодів — понад 40 хвилин) — "Гра в кальмара", Хван Дон-хек
- Найкращий серіал (тривалість епізодів – менше 40 хвилин) – "Пси резервації", Стерлін Харьо, Сідні Фріланд
- Прорив року серед акторів – Емілія Джонс, "CODA: Дитина глухих батьків"