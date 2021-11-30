Головні нагороди Gotham Awards - 2021

Минулої ночі оголосили переможців Gotham Awards-2021 – премії, яку вручають за заслуги у сфері незалежного кіно, повідомляє Сьогодні.

Так, найкращим серіалом року на Gotham Awards визнали "Гру в кальмара". Це перша кінопремія гучного хіта, який побив усілякі рейтинги цієї осені. Стало відомо, що серіал продовжили на другий сезон.

А в номінації "Кращий фільм" перемогла режисерська робота Меггі Джілленгол – "Зникла дочка". Головну роль у картині виконала Олівія Колман, яку також відзначили статуеткою Gotham Awards. Усього фільм Меггі отримав чотири нагороди.

Дивитися трейлер фільму "Зникла дочка" 2021:

Усі переможці Gotham Awards-2021