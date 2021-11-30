Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо "Вагнерівців"

Верховна Рада взяла до відома проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України, який стосується організації спеціального заходу щодо затримання 33 бойовиків приватної військової компанії Вагнера та Іловайської трагедії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ухвалення відповідного проекту постанови №6324 підтримав 231 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок.

Водночас, ВР продовжила термін діяльності комісії ще на рік.

Щодо справи "вагнерівців" ТСК встановила, що правоохоронні органи та прокуратура України зробили все необхідне для екстрадиції затриманих найманців з території Республіки Білорусь, але підготовка відповідних документів розпочалася вже після того, як найманців було затримано в Білорусі, що призвело до втрати часу та могло негативно вплинути на результати спроб екстрадиції в рамках механізмів міжнародного правового співробітництва для притягнення "вагнерівців" до відповідальності.

Комісія рекомендує направити до Інтерполу та відповідних органів держав-партнерів усі отримані нові дані щодо російських військових, найманців, співробітників спецслужб та розвідки, які брали участь в активних заходах та у війні проти України та інших держав.

ТСК визначила, що п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати проведення цього активного заходу, оскільки він розпочався наприкінці червня 2020 року.

Водночас, згідно з наявними даними, комісія зробила висновок, що відбулося відтермінування активного заходу – з 25 липня на 30 липня 2020 року. Водночас ТСК не вдалося точно визначити, хто і на якому рівні в Україні прийняв рішення про це, але комісія встановила відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи. Зокрема, ТСК не знайшла підтвердження того, що президент Володимир Зеленський давав особисті розпорядження керівництву Головного управління розвідки Міністерства оборони України відтермінувати активний захід. Також у своєму звіті комісія зазначила, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу.

Щодо подій біля Іловайська Донецької області у період з липня по серпень 2014 року, комісія вважає, що основними причинами, що призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії.

ТСК також встановила, що керівництво Міноборони та Генштабу Збройних сил України часів Іловайської трагедії систематично протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії ВР з цього питання.

ТСК продовжить роботу з перевірки подій та обставин, які стали підставою для проведення розслідування.