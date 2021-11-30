Податкова перевірила сумнівні АЗС: результати

Держподаткова служба (ДПС) перевірила 1824 об'єкти роздрібної торгівлі паливом, які здійснюють сумнівну діяльність. У результаті лише 40% – це легальний бізнес, повідомляє UBR.

Інформацію щодо інших торгових точок податківці передали до правоохоронних органів, розповіли в прес-центрі ДПС. У ході перевірок було вилучено пального на суму 53,9 млн грн, обладнання – на 8,5 млн грн.

Перелік об'єктів для перевірок було сформовано податковим комітетом Верховної Ради, Кабінетом Міністрів та Нафтогазовою асоціацією України.

"За результатами відпрацювання встановлено, що близько 40% перевірених об'єктів – легальний бізнес, який сплачує податки та збори. У 11% з них було виявлено порушення, які дали підставу для анулювання ліцензій" , – сказано у повідомленні.

Загалом було анульовано 210 ліцензій. Матеріали щодо 64% перевірених об'єктів (1159) спрямовані на відпрацювання до поліції.

За результатами перевірок виявлено 117 АЗС, які фактично розташовувалися за іншою адресою, та 127 непрацюючих АЗС.