Зеленський запросив громадськість до Ради на оголошення його промови

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував запросити представників громадськості на засідання Верховної Ради, де 1 грудня буде оголошено Послання глави держави до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України

Про це нардеп Олександр Качура повідомив у Telegram﻿.

"Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував запросити представників громадськості на засідання ВР де 1 грудня буде оголошено Послання Президента України до ВР про внутрішнє та зовнішнє становище України. Хороша ініціатива, я вважаю, що на кожне суспільно важливе голосування в Раді потрібно запрошувати громадськість, а сам Парламент має бути максимально відкритим" , — написав він.

Він також опублікував відповідний перелік документів.