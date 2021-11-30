Зеленський запросив громадськість до Ради на оголошення його промови
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував запросити представників громадськості на засідання Верховної Ради, де 1 грудня буде оголошено Послання глави держави до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України
Про це нардеп Олександр Качура повідомив у Telegram.
"Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував запросити представників громадськості на засідання ВР де 1 грудня буде оголошено Послання Президента України до ВР про внутрішнє та зовнішнє становище України. Хороша ініціатива, я вважаю, що на кожне суспільно важливе голосування в Раді потрібно запрошувати громадськість, а сам Парламент має бути максимально відкритим", — написав він.
Він також опублікував відповідний перелік документів.