Верещук назвала Бутусова "інструментом гібридного впливу" Росії
Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук назвала Юрія Бутусова "політично-медійною шпаною" та "інструментом гібридного впливу" Росії. Обговорення скандалу із журналістом вона вважає невартою уваги.
Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Ми чомусь обговорюємо хуліганську витівку, як кажуть у народі, політично-медійної шпани. Пан Бутусов не вартий того, щоб ми зараз витрачали стільки часу на обговорення... Ми зараз перетворюємося і робимо саме те, що вигідно таким, як пан Бутусов. Він дуже хоче, щоб ми зараз це обговорювали", – сказала Верещук.
Після цих слів ведучий попросив міністра не вживати таких висловів про людину, якої немає в студії і вона не може відреагувати. Верещук також намагався перебити нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко.
"Я вважаю, що ми приділяємо надто багато ваги хуліганським витівкам… Бутусов не перший і не останній, хто використовує таким чином хайп і є інструментом гібридного впливу в тому числі Росії, в тому числі людей, які сьогодні атакують владу та українську державу", - додала вона.