Верещук назвала Бутусова "інструментом гібридного впливу" Росії

Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук назвала Юрія Бутусова "політично-медійною шпаною" та "інструментом гібридного впливу" Росії. Обговорення скандалу із журналістом вона вважає невартою уваги.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Ми чомусь обговорюємо хуліганську витівку, як кажуть у народі, політично-медійної шпани. Пан Бутусов не вартий того, щоб ми зараз витрачали стільки часу на обговорення... Ми зараз перетворюємося і робимо саме те, що вигідно таким, як пан Бутусов. Він дуже хоче, щоб ми зараз це обговорювали" , – сказала Верещук.

Після цих слів ведучий попросив міністра не вживати таких висловів про людину, якої немає в студії і вона не може відреагувати. Верещук також намагався перебити нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко.