Три рецепти страв на шпажках до свята

Навіть недорогі продукти можна приготувати та подати вишукано. Це стосується запіканок на основі курки та подачі страви на шпажках. ﻿Ще вони швидко готуються і мають дуже презентабельний вигляд, повідомляє Сьогодні.

Лосось на шпажках

Лосось на шпажках
Лосось на шпажках / Фото: instagram.com/pp_receptu_

Інгредієнти:

  • Лосось – 700 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Сухе біле вино – 250 мл
  • Олія – 50 мл
  • Сіль – 1 ч. л
  • Чорний мелений перець, кмин – по 1/4 ч. л.
  • Лимон
  • Перець солодкий жовтий

Як приготувати:

  1. Філе риби нарізати шматочками, цибулю – кільцями, з'єднати.
  2. Для маринаду змішати вино, лимонний сік, сіль, перець, кмин. Залити рибу маринадом і поставити у холодне місце на 2 години.
  3. Нарізати великим кубиком перець. Нанизати рибу на шпажки, чергуючи з цибулею та перцем.
  4. Викласти на пергамент, збризкати маринадом і запікати за 200 градусів 15-20 хвилин або дивитися по готовності.

Шпажки з курячою грудкою та кабачком

Шпажки з курячою грудкою та кабачком
Шпажки з курячою грудкою та кабачком / Фото: instagram.com/kira_pro_edu

Інгредієнти:

  • Куряча грудка
  • Кабачок

Для маринаду:

  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Мед, яблучний оцет – по 1 ч. л.
  • Часник – 1 зуб.
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Кунжут, орегано, чебрець

Як приготувати:

  1. Для маринаду пропущений через прес часник з'єднати з іншими інгредієнтами.
  2. Курку нарізати великими кубиками і замочити в маринаді на 30 хвилин. Шпажки покласти у теплу воду на 15 хвилин.
  3. Кабачок нарізати тонкими слайсами.
  4. На шпажку нанизати, чергуючи, курку та слайс із кабачка, загорнутий у рулет.
  5. Викласти на деко, застелене пергаментом, запікати 15 хвилин за 180 градусів.

Сосиски в тортильї з чері на шпажках

Сосиски в тортильї з чері на шпажках
Сосиски в тортильї з чері на шпажках / Фото: instagram.com/anait_foodblog_recepty

Інгредієнти:

  • Чері, рукола – по 1 упаковці
  • Будь-який нарізаний сир – 1 упаковка
  • Сосиски – 1 упаковка
  • Соус песто
  • Тортилья або лаваш
  • Бальзамічний соус
  • Тортилью скласти навпіл і обрізати краї. Розгорнути тортиьлю, змастити песто та викласти пластинку сиру. Покласти сосиску і згорнути в рулет, порізати на рівні частини.
  • На шпажку по черзі нанизати чері та нарізані рулети.
  • Викласти на деко, застелене пергаментом, запікати 8-10 хвилин за 180 градусів. ⠀
  • При подачі викласти на руколу або іншу улюблену зелень, трохи полити бальзамічним соусом.

Новини

analytics