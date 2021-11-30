Єрмак дав ГБР свідчення в справі "вагнерівців"
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні вранці відвідав Державне бюро розслідувань для надання свідчень у справі "вагнерівців".
Про це він написав у Facebook.
"Як законослухняний громадянин, сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Дав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію", - заявив голова ВП.
"Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав. Але вважаю, що дуже важливо, щоб слідство встановило істину і розставило у цій справі всі крапки над "і", – додав Єрмак.