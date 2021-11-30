Єрмак дав ГБР свідчення в справі "вагнерівців"

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні вранці відвідав Державне бюро розслідувань для надання свідчень у справі "вагнерівців".

Про це він написав у Facebook.

"Як законослухняний громадянин, сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Дав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію" , - заявив голова ВП.