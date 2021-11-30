Google присвятив новий дудл автору терміна "нечітка логіка"

Новий дудл від Google присвячений автору терміна "нечітка логіка" - професору Каліфорнійського університету Лотфі Заде (4 лютого 1921 - 6 вересня 2017), повідомляє Сьогодні.

Нечітка логіка людей

Американський математик і логік азербайджанського походження був одним із засновників теорії нечітких множин.

Сам термін "нечітка логіка" виник як спроба пов'язати математику з інтуїтивним способом комунікації, яким люди керуються в житті.

Заде опублікував написав чотири теорії:

про нечіткі множини;

про нечітку логіку;

м'яких обчислень;

вербальних обчислень та уявлень.

У Google Scholar зареєстровано майже 90 тис. посилань на його роботи.